Aerolíneas e Latam cancelam voos na Argentina por greve geral contra Milei

As companhias aéreas Latam Airlines e Aerolíneas cancelaram os voos desta quinta-feira, 9, com origem ou destino na Argentina por causa da greve geral contra o governo de Javier Milei anunciada no país. A paralisação foi convocada pela Confederação Geral do Trabalho (CGT), maior central sindical argentina.

A argentina Aerolíneas cancelou 191 voos, em decisão que afetará cerca de 24 mil passageiros e representará custo aproximado de US$ 2 milhões para a empresa, segundo comunicado da aérea publicado hoje. Do total, 18 mil passageiros viajariam em voos domésticos, 3 mil em voos regionais e outras 3 mil em internacionais.

Os que ainda não remarcaram suas passagens poderão fazê-lo gratuitamente para outra data até 7 dias após a greve. A Aerolíneas pede aos passageiros, na nota, que não se dirijam aos aeroportos ou a suas agências amanhã, pois seus funcionários não estarão no local.