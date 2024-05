Os passos de Rebeca Andrade, a 'pedra preciosa' da ginástica brasileira

Rebeca Andrade tinha cinco anos e era uma brincalhona incansável. Atualmente com 24 anos, um ouro em Tóquio 2020 e dois títulos mundiais no salto, é o maior nome latino-americano para os Jogos Olímpicos de Paris (26 de julho a 11 de agosto).

"A primeira lembrança foi quando vi aquela menina toda musculosa, os bracinhos fortes, as perninhas fortes. Aí eu falei: 'nossa, já adorei ela'", conta Monica, que descobriu a futura ginasta.

"Pedi para fazer uma estrelinha. Aí eu pus ela no tablado. Peguei na mãozinha dela, pedi para ela pular. Eu tinha uma professora do meu lado. Aí eu falei assim: Bel, caiu aqui no ginásio de Guarulhos uma futura Daiane dos Santos", diz ela com orgulho.

Mas na época em que Rebeca iniciava na ginástica, o Brasil vivia um período de seca após a conquista mundial de Daiane em Anaheim, em 2003, o primeiro de uma brasileira nesta modalidade.