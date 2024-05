Ministro espanhol admite 'erro' ao sugerir que Milei usava drogas

"Eu vi Milei na TV (...) quando saiu não sei em qual estado, antes de ingerir ou depois de ingerir quais substâncias", disse Puente, que também destacou que "há pessoas muito más que, sendo elas mesmas, chegaram ao topo", em referência ao presidente argentino.

A Presidência argentina reagiu com uma dura declaração na qual acusava o governo de Pedro Sánchez de ter "colocado em perigo a classe média com as suas políticas socialistas que só trazem pobreza e morte".

O Ministério das Relações Exteriores espanhol respondeu, por sua vez, rejeitando os "termos infundados" do governo argentino, que "não correspondem às relações de dois países e povos irmãos".