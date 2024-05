Manifestantes bloqueiam acesso a Buenos Aires em protesto contra projetos de Milei

Organizações sociais da Argentina bloquearam nesta terça-feira o acesso a Buenos Aires e realizaram bloqueios em outras partes do país, em meio a uma série de protestos contra a política de ajuste e os projetos de reforma do presidente Javier Milei. Os movimentos culminarão em uma greve geral convocada pela maior central sindical do país.

O Polo Obrero e o Sindicato dos Trabalhadores da Economia Popular foram alguns dos grupos de esquerda que bloquearam as estradas que ligam a capital às cidades próximas diante da forte presença policial. Os manifestantes agitavam bandeiras e faixas com legendas contra o governo e gritavam que "o país não está à venda".

Os manifestantes exigem do governo de Milei mais alimentos para os refeitórios sociais que atendem famílias sem recursos e que são administrados por organizações sociais. Quem se manifestava acabou sendo afastado pela polícia no âmbito do protocolo de segurança do governo que proíbe o bloqueio de vias públicas durante manifestações de rua.