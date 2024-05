Grandes empresas alemãs criam aliança para entrar em campanha contra extrema direita

Várias empresas alemãs, incluindo algumas das mais importantes do país, anunciaram nesta terça-feira (7) uma "aliança" para uma campanha contra a extrema direita, um mês antes das eleições europeias.

"A exclusão, o extremismo e o populismo são ameaças à atratividade da Alemanha e para nossa prosperidade", afirma o texto, que tem o título "We stand for value" (Nós defendemos valores).

A iniciativa, rara no setor econômico alemão, acontece no momento em que as pesquisas apontam que o partido de extrema direita AfD receberá cerca de 15% dos votos nas eleições europeias de junho, o que o deixará em segundo lugar, atrás apenas dos conservadores.

Os números provocam preocupação, em particular depois que o partido se envolveu em vários escândalos nos últimos meses.