Futebol argentino se despede de César Menotti, técnico campeão do mundo de 1978

Personalidades do futebol argentino se despediram nesta terça-feira (7) do técnico campeão mundial de 1978, César Menotti, falecido no domingo aos 85 anos. Destaques das três Copas conquistadas pela Argentina compareceram ao velório na sede da Federação Argentina de Futebol (AFA), em Ezeiza (periferia sul) como Lionel Scaloni, técnico campeão em 2022; Héctor Enrique, meio-campista que se consagrou em 1986 ao lado de Diego Maradona; e Daniel Passarella, capitão do time comandado por Menotti em 1978. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Acompanharam também familiares e outros dirigentes do futebol argentino, como Ubaldo 'Pato' Fillol, goleiro da seleção de 1978, e Pablo Aimar, ex-jogador e integrante da comissão técnica de Scaloni no Mundial do Catar-2022.

O caixão foi carregado, entre outros, pelo presidente da AFA, Claudio 'Chiqui' Tapia, até o estádio de Futsal do complexo habitacional que leva o nome de outro campeão mundial, Lionel Andrés Messi, onde foi velado até às 17h00. 'El Flaco' Menotti, nascido na cidade argentina de Rosário, morreu no domingo aos 85 anos. Além de levar a Argentina à glória em 1978, dirigiu quinze times em cinco países e desde 2019 atuava como diretor de seleções da Associação da AFA. O corpo do ex-técnico do Barcelona, Atlético de Madrid na Espanha e do Boca e River na Argentina, entre outros times, será cremado no cemitério da Recoleta, próximo ao centro de Buenos Aires, disse seu filho César Mario, embora a data não tenha sido confirmada.