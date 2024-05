Depois da França, Xi Jinping continua giro europeu na Sérvia

Após conversar com Emmanuel Macron entre os detalhes dourados do Palácio do Eliseu e a paisagem nevada dos Pirineus franceses, o presidente chinês, Xi Jinping, chegou, na noite desta terça-feira (7), à Sérvia para continuar sua primeira viagem europeia pós-covid.

O mandatário chinês "chegou a Belgrado em um avião especial na noite de 7 de maio para realizar uma visita de Estado" ao país dos Bálcãs, informou a televisão estatal chinesa CCTV.

No segundo dia de sua visita, o presidente Macron levou seu par chinês aos Pirineus, no sudoeste da França, para um diálogo mais direto sobre a Ucrânia e as divergências comerciais.