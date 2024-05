Primeiro aniversário da coroação de Charles III é marcado pelo câncer do rei

Ao meio-dia, a Royal Horse Artillery disparou 41 tiros de canhões do Green Park, perto do Palácio de Buckingham, e a Honourable Artillery Company disparou 62 da Torre de Londres.

Acompanhado por sua esposa Camilla, de 76 anos, visitou o University College Hospital Macmillan Cancer Centre, um centro oncológico no centro de Londres, onde falou com pacientes que fazem quimioterapia.

No final de junho, Charles e Camila receberão o casal imperial japonês no Palácio de Buckingham.

O arcebispo de Canterbury, Justin Welby, que coroou Charles há um ano, prestou homenagem a ele e disse que estava "impressionado com seu ininterrupto senso de dever", apesar dos "desafios pessoais" que enfrenta.

A nora do rei, a Princesa Catherine de Gales, 42 anos, anunciou em março que também sofre de câncer e está fazendo quimioterapia.

No caso dela, o tipo de câncer de que sofre também não foi divulgado. Kate, como é conhecida, é a esposa do príncipe William, filho mais velho de Charles e herdeiro do trono.

Nesse início difícil de seu reinado, a família real viu sua popularidade aumentar no país.

De acordo com uma pesquisa publicada no domingo no The Mail on Sunday, 54% dos britânicos têm uma opinião positiva sobre Charles III, quatro pontos a mais do que há um ano. E 56% acham que ele está cumprindo bem o seu papel de soberano.

"A questão para a monarquia é se essa é uma melhora momentânea (na popularidade), devido à simpatia do público, ou se ela pode ser mantida, especialmente entre a geração mais jovem", diz Gideon Skinner, da empresa de pesquisas Ipsos.

mhc/meb/mb/dd/yr