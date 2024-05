Austrália: 30 pinguins aparecem mortos em praia em um só dia

Ao todo, disse Hedges, já foram quase 70 mortes de pinguins na região em 2024 . Além dos 30 encontrados no domingo, foram 11 animais em fevereiro, 14 em março e 13 em abril deste ano. Os casos têm acontecido em Goolwa e em uma ilha próxima, a cerca de 15 quilômetros da praia.

Pelo menos 30 pinguins-azuis foram encontrados mortos em uma praia na cidade de Goolwa, na Austrália, nesse domingo, 5. As informações são da imprensa local.

Após ter sido avisado dos animais, no domingo, por banhistas, o pesquisador contatou o Departamento Ambiental do governo. Uma equipe do órgão responsável por animais silvestres recolheu alguns dos animais para investigação.

Em nota, a entidade pontuou que os testes para determinar a causa da morte levarão semanas para ser concluídos. Segundo o órgão, porém, óbitos de pinguins na região "não são incomuns", e exames feitos em casos anteriores não indicaram a existência de doenças.

As suspeitas principais, até o momento, são de que os pinguins tenham sido atacados por outros animais e se afogaram devido a uma tempestade, ou se perdido durante uma rota migratória e nadado até morrerem de exaustão.