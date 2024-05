Artista joga tinta no quadro 'A Origem do Mundo' na França

O quadro "A Origem do Mundo" (1866), de Gustave Courbet, foi manchado com tinta vermelha na tarde desta segunda-feira (6), no Centro Pompidou-Metz, informou a instituição artística francesa, à qual o Museu de Orsay emprestou a obra. O quadro, que representa o sexo feminino, estava protegido por um vidro, informou o museu à AFP. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A artista franco-luxemburguesa Deborah de Robertis foi a principal responsável pela ação, chamada de "Não se separa a mulher do artista". Ela tinha o desejo de se inscrever em um "movimento mundial de jovens mulheres artistas de todas as disciplinas", disse a advogada de uma das participantes do protesto.

Cinco obras foram marcadas com a frase "MeToo", segundo o Centro Pompidou-Metz. "Com o devido respeito aos movimentos feministas, estamos chocados com o vandalismo envolvendo obras de artistas, principalmente de artistas feministas, que estão no coração das lutas da história da arte", disse a diretora do museu, Chiara Parisi. Deborah De Robertis explicou que queria "desafiar a história da arte" escrevendo "MeToo" no famoso quadro de Coubert, "porque as mulheres são a origem do mundo". Duas jovens sem antecedentes criminais foram presas nesta tarde, informou o promotor de Metz, Yves Badorc. Uma terceira pessoa, que não foi presa, pode estar por trás do roubo de outra obra, acrescentou.