Três corpos encontrados no México onde desapareceram surfistas da Austrália e dos EUA

Três corpos foram encontrados em um balneário no estado mexicano da Baixa Califórnia (noroeste), perto da região onde dois australianos e um americano desapareceram na semana passada durante uma viagem para surfar, informaram as autoridades do México e dos Estados Unidos na sexta-feira (3). "Confirmamos que três indivíduos foram encontrados mortos em Santo Tomás", informou à tarde o escritório do Federal Bureau of Investigation (FBI) na cidade americana de San Diego, sem fornecer as identidades das vítimas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O Ministério Público estadual confirmou a descoberta em comunicado divulgado à noite e no qual detalha que os corpos estavam em área de difícil acesso.

Acrescentou que mantém "contato com as autoridades do FBI e com familiares das vítimas, por meio de órgãos consulares, para prestar atendimento e realizar os procedimentos correspondentes". Jornalistas destacados na área observaram as equipes de resgate e os médicos legistas, utilizando um sistema de roldanas, removerem os corpos sem vida cobertos de lama de um poço em um penhasco sobre o Pacífico. As autoridades mexicanas, em colaboração com as autoridades dos EUA, intensificaram uma operação no local para localizar os irmãos australianos Jake e Callum Robinson e o seu amigo americano Jack Carter.

Os três surfistas foram vistos pela última vez no dia 27 de abril em Bocana de Santo Tomás, destino turístico do município de Ensenada, no estado da Baixa Califórnia, na fronteira com os Estados Unidos. A AFP confirmou a presença de dezenas de agentes, incluindo especialistas, policiais estaduais, guardas nacionais e militares no local de difícil acesso. Até o momento, as autoridades prenderam três pessoas supostamente relacionadas com o desaparecimento dos estrangeiros, que se encontravam em viagem de férias. Os irmãos Robinson e Carter nunca chegaram ao alojamento que alugaram, segundo uma mensagem publicada na quarta-feira pela mãe dos australianos, Debra Robinson, em um grupo de informação turística no Facebook. A área de Bocana, em Santo Tomás, é popular entre os surfistas, lembrou a promotora de Baixa Califórnia, María Elena Andrade, em coletiva de imprensa sobre o andamento das investigações. Os balneários da Baixa Califórnia são visitados por inúmeros viajantes americanos, que aproveitam a proximidade com sua fronteira.

O MP informou na quinta-feira que uma caminhonete branca foi encontrada em Bocana de Santo Tomás, na qual supostamente viajavam os desaparecidos. A AFP descobriu que a caminhonete estava queimada. O primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese, disse na sexta-feira que o desaparecimento dos seus cidadãos, originários de Perth, "é realmente preocupante" e que a sua embaixada no México trabalha com as autoridades locais para esclarecer o incidente.