Conservadores britânicos sofrem revés nas eleições locais

Os primeiros resultados de sexta-feira já apontavam para a maior derrota sofrida em 40 anos nas eleições locais dos conservadores, no poder no Reino Unido há 14 anos.

Os conservadores britânicos sofreram um revés nas eleições locais, que culminaram com a reeleição, neste sábado (4), de Sadiq Khan, do Partido Trabalhista, como prefeito de Londres e colocaram o primeiro-ministro Rishi Sunak contra as cordas, poucos meses antes das eleições nacionais.

Além das eleições para eleger vereadores, prefeitos e outros cargos na Inglaterra e no País de Gales, houve eleições legislativas parciais, as quais os trabalhistas venceram, ocupando um novo assento dos conservadores no Palácio de Westminster.

Além de Londres, o Partido Trabalhista venceu até agora oito das onze eleições municipais realizadas em várias grandes cidades como Manchester, Liverpool, Leeds e Sheffield (South Yorkshire), assim como na aglomeração de York e North Yorkshire.

A grande vitória aumenta as esperanças do Partido Trabalhista de ver o seu líder, Keir Starmer, em Downing Street após as eleições gerais que Rishi Sunak pretende convocar antes do final do ano.