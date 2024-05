Desastre climático no Rio Grande do Sul deixa 39 mortos enquanto a água avança

A catástrofe climática causada por fortes chuvas no Rio Grande do Sul se agravou nesta sexta-feira (3), deixando pelo menos 39 mortos e 68 desaparecidos, enquanto o avanço das águas ameaça Porto Alegre com inundações "sem precedentes". As brigadas de resgate tentam alcançar e abastecer diversos municípios isolados, com estradas bloqueadas e sem comunicação, energia elétrica e água. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O volume excepcional dos rios multiplicou os alertas no estado devido ao rompimento de barragens que podem agravar o desastre.

Em Porto Alegre, a situação será "SEM PRECEDENTES", escreveu na rede X o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB-RS). "Esqueçam tudo que vocês já viram de pior acontecendo em termos de alagamento, de enchentes. Aqui na região metropolitana vai ser muito pior", alertou. A água já cobre várias ruas do centro histórico de uma das maiores cidades do sul do país, com uma população de aproximadamente 1,5 milhão de habitantes, constatou a AFP.

As autoridades urgiram os moradores a buscarem refúgio, pois o rápido aumento do nível do rio Guaíba nas últimas horas pode cobrir vastas áreas da cidade. O nível do rio, estimado atualmente entre 4,20 e 4,60 metros, "é histórico" e espera-se que ele supere os cinco metros nas próximas horas, o que poderia causar a maior inundação da história de Porto Alegre. As autoridades trabalham para disponibilizar abrigos em todo o estado, ocupados até agora por mais de 8 mil pessoas. Em um deles, instalado em um centro cultural de Gravataí, um município da região metropolitana, está Cláudio Almiro. "Quando saí de casa, estava com água até a cintura", conta este homem de 55 anos. "Perdi tudo", diz à AFP.

Imagens aéreas da região mostram grandes superfícies completamente inundadas, pontes e estradas destruídas, e resgates de pessoas em telhados com helicópteros, o que faz do fenômeno climático o "pior desastre" da história do estado, segundo Leite. Pelo menos quatro barragens "estão em situação de emergência, com risco de rompimento", informou o governo.