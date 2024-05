Comunicado do Business Wire :MOGAS Industries, Inc.

A MOGAS lamenta a morte de seu querido presidente e fundador, Vincent Louis Mogas, que faleceu em 2 de maio de 2024 em Houston, Texas (EUA). Louis passou a vida construindo um negócio de fabricação de válvulas e uma cultura empresarial que representava o bem. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240503997360/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine V. Louis Mogas, Founder and Chairman of MOGAS Industries (1939 - 2024) (Photo: MOGAS Industries Inc.)

A MOGAS Industries foi formada em maio de 1973, quando Louis Mogas comprou uma pequena oficina mecânica em Houston. Ele logo adquiriu os direitos de manutenção e fabricação de válvulas de esfera da Cameron Iron Works. Sob a liderança de Louis, a empresa estudou as falhas de válvulas e criou um departamento de P&D que customizava as válvulas para aplicações específicas. Desde 2000, a MOGAS estabeleceu escritórios de vendas e serviços na Austrália, China, Europa, Canadá, América do Sul, Oriente Médio e Índia. Logo no início, Louis Mogas introduziu comportamentos empresariais que se tornaram a base dos valores fundamentais da empresa: "todo mundo é CEO de alguma coisa", "fazer que o trabalho seja divertido", "fazer o que é certo" - para citar alguns. Sua crença de que o trabalho pode ser divertido e honroso e de que existe uma equipe na MOGAS impulsiona os princípios de negócios da empresa na atualidade. Embora Louis tenha recebido muitos prêmios com a empresa, incluindo o "The Inc. 500 Fastest Growing Private Companies" (uma lista das 500 empresas privadas de crescimento mais rápido nos EUA), vários melhor empresa para se trabalhar no Texas, excelência de fornecedor, finalista do ano para grandes empresas familiares do Texas e produto de melhor qualidade, ele estava mais orgulhoso da sua filantropia e da filantropia da sua família e a arrecadação de fundos para funcionários e contribuições de voluntariado. Isso inclui a Ronald McDonald House Houston, The Periwinkle Foundation, Camp for All, National Multiple Sclerosis Association e várias escolas distritais de Houston. Em 2017, Louis Mogas foi homenageado como um ex-aluno ilustre na Texas A&M University, em Kingsville (EUA), pela criação da Mogas Family Perseverance Scholarship Endowment. A MOGAS Industries também concede bolsas de estudo e subsídios educacionais para funcionários e seus filhos, e orienta estagiários durante o verão.

A família de Louis Mogas, a equipa de liderança executiva da MOGAS e nossos funcionários do mundo todo estão de luto pela perda de um homem extraordinário cuja liderança só foi igualada pela sua paixão e fervor pela vida e por servir às outras pessoas. Todos carregamos em nossos corações as lições que Louis compartilhou conosco e continuaremos compartilhando seu legado com o mundo por meio de nosso trabalho e em nossas vidas. "Sempre viva seus valores no seu trabalho, para que, ao voltar para casa no final de cada dia, você possa se sentir orgulhoso de si mesmo." Louis Mogas SOBRE A MOGAS INDUSTRIES, INC. A MOGAS Industries é a empresa de tecnologia de serviços severos mais confiável, oferecendo válvulas de serviços severos, engenharia/revestimento de superfície, unidades de processo modulares e suporte pós-venda. Nossos produtos e serviços de renome mundial e específicos para aplicações são os melhores da categoria para aplicações críticas nas indústrias de energia, mineração, petróleo e gás, refino, química/petroquímica, papel e celulose e especialidades. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240503997360/pt/