Olympiakos surpreende Aston Villa nas semis da Conference; Fiorentina vence Club Brugge

A vitória contou com a marca de El-Kaabi, autor de um retumbante hat-trick. O jogador da seleção marroquina, que avançou quase em situação de impedimento, abriu o placar para o time grego aos 16 minutos.

No Villa Park, sob os olhares atentos do príncipe William, os 'Villains' foram superados pelos gregos que, apesar de um início difícil, tiveram uma atuação inesperada.

O Olympiakos surpreendeu ao vencer por 4 a 2 em sua visita ao Aston Villa, atual quarto colocado da Premier League, com três gols do marroquino Ayoub El-Kaabi, em uma noite para ser esquecida pelo meia brasileiro Douglas Luiz.

Depois, em um lance parecido, ele aumentou após driblar Robin Olson, que havia substituído Dibu Martinez (29').

Abalados pelos dois gols, os Villans hesitaram, mas ergueram a cabeça ainda no final do primeiro tempo, com Ollie Watkins diminuindo nos acréscimos (45'+1).

Pouco depois do intervalo, Moussa Diaby empatou ao marcar com um chute certeiro em que tinha pouco ângulo levando a torcida ao delírio no Villa Park.