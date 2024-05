Candidato opositor Roux pede acabar com a 'política corrupta' no Panamá

"Vamos acabar para sempre com a política corrupta", acrescentou.

No próximo domingo "vamos votar em uma mudança na Constituição para desmantelar o sistema político que blinda a corrupção e a impunidade", disse Roux, de centro direita, diante de centenas de apoiadores em um comício realizado em Santiago de Veraguas, cerca de 250 km a sudoeste da Cidade do Panamá.

O candidato opositor à presidência do Panamá, Rómulo Roux, pediu, nesta quarta-feira (1º), durante ato de encerramento da campanha, o voto dos panamenhos nas eleições de 5 de maio para mudar a Constituição e desmantelar o sistema político "que blinda a corrupção".

Roux, de 59 anos, é um dos oito candidatos à Presidência nestas eleições, que serão decididas em um único turno e por maioria simples.

O direitista José Raúl Mulino lidera as pesquisas, com 25% a 30% das intenções de voto, o dobro de seus seguidores imediatos: o ex-presidente social-democrata Martín Torrijos (2004-2009) e os advogados de centro direita Ricardo Lombana e Roux.

Roux foi chanceler e ministro do Canal do Panamá durante o mandato do presidente Ricardo Martinelli (2009-2014), que foi inabilitado para disputar estas eleições após ser condenado a quase 11 anos de prisão por lavagem de dinheiro.