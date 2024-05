Maduro mantém salário mínimo congelado, mas eleva renda básica na Venezuela com bônus

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, manteve congelado o salário mínimo, equivalente a menos de 4 dólares mensais (R$ 20), após anunciar, nesta quarta-feira (1º), um aumento concentrado unicamente em uma bonificação estatal, de 60 a 90 dólares (R$ 310 a R$ 465), que não incide nos benefícios sociais.

"Hoje, decidi elevar a renda mínima integral dos trabalhadores para 130 dólares" (R$ 672), disse Maduro em uma assembleia com operários da indústria petroleira, em Caracas, após participar de uma marcha convocada pelo chavismo no poder por ocasião do Dia Internacional do Trabalhador.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A "renda mínima integral", como foi chamada pelo presidente socialista, consta do salário mínimo de 3,50 dólares (R$ 18), mais 40 dólares de um bônus de alimentação e agora outros 90 do chamado "Bônus de Guerra Econômica", criado sob o argumento de contrabalançar o efeito das sanções dos Estados Unidos contra a Venezuela.