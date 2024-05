Rei Charles III retoma agenda pública após diagnóstico de câncer

O rei Charles III fez nesta terça-feira (30) sua primeira aparição oficial em público em Londres desde que foi diagnosticado com câncer, em fevereiro, e depois que os médicos afirmaram estar "muito animados" com o avanço de seu tratamento.

Na entrada do centro de saúde, o casal sorriu e cumprimentou a multidão e os jornalistas antes de conversar com médicos, pacientes e suas famílias.

Em seu caso, também não foi divulgado o tipo de câncer. Kate, como é conhecida, é esposa do príncipe William, filho mais velho de Charles e herdeiro ao trono.

O evento desta terça-feira, o primeiro de vários compromissos programados para as próximas semanas, tem o objetivo de alertar sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer e destacar as inovações na pesquisa.

Charles, que chegou ao trono britânico em setembro de 2022, após a morte de sua mãe, a rainha Elizabeth II, foi coroado em 6 de maio de 2023.

Desde seu diagnóstico, ele compareceu a serviços religiosos e algumas audiências. Também continuou administrando os temas oficiais de Estado.

Na sexta-feira, o Palácio de Buckingham anunciou que os médicos estavam "muito animados" com o avanço de seu tratamento e estavam "positivos" sobre sua recuperação.

O tratamento continuará e sua agenda das próximas semanas será reduzida e examinada por seus médicos, disse um porta-voz.