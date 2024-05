Quatro policiais morrem em tiroteio na Carolina do Sul

Quatro policiais morreram e quatro ficaram feridos em um tiroteio na segunda-feira, durante uma operação para prender um homem na Carolina do Sul, estado do sudeste dos Estados Unidos, informaram as autoridades locais.

O suspeito foi encontrado morto na casa onde a detenção aconteceria, informou a polícia da cidade de Charlotte-Mecklenburg na rede social X.

Os agentes compareceram a uma casa para prender o suspeito, que abriu fogo contra o grupo. A polícia respondeu e começou um confronto, que durou quase três horas, informou a força de segurança.