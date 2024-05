Marjane Satrapi, autora de 'Persépolis', vence Prêmio Princesa das Astúrias

A artista franco-iraniana Marjane Satrapi, autora da história em quadrinhos "Persépolis", foi anunciada como vencedora do Prêmio Princesa das Astúrias de Comunicação e Humanidades 2024 por ser "uma voz essencial para a defesa dos direitos humanos e a liberdade".

A cartunista, diretora de cinema e pintora de origem iraniana, de 54 anos, também foi reconhecida por ser um "símbolo do compromisso cívico liderado pelas mulheres", segundo a ata do júri desse prêmio concedido pela Fundação Princesa das Astúrias, a herdeira do trono espanhol, publicada nesta terça-feira (30).

A obra dessa artista multitalentosa ganhou notoriedade mundial graças aos diferentes volumes de "Persépolis", em que conta sua história pessoal assim como as prisões e execuções que aconteceram após a revolução do aiatolá Khomeini em 1979.