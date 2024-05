Finlandês condenado a mais de seis anos de prisão por crime cibernético

No caso sem precedente no país, Aleksanteri Kivimaki foi considerado culpado de graves "violação de dados" e "tentativa de extorsão" por um tribunal de primeira instância em Espoo, uma cidade no sul.

Com mais de 21.000 demandantes, o caso é "o mais significativo" já visto no país, de acordo com um comunicado do tribunal que descreve os crimes como "excepcionais".

Após roubar esses dados, Kivimaki tentou extorquir 360.000 euros (R$ 1,8 bilhão) em bitcoins da empresa, ameaçando divulgar os registros se eles se recusassem.

Quando a Vastaamo recusou, Kivimaki começou a divulgar os arquivos online.