Colômbia denuncia roubo de um milhão de armas do Exército, 'provavelmente' para o Haiti

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, denunciou nesta terça-feira (30) o "grave" desaparecimento de "mais de um milhão" de armas e munições de duas bases militares, atribuindo o fato a redes de tráfico ligadas a grupos ilegais colombianos e estrangeiros, que "provavelmente" chegaram ao Haiti.

As armas foram retiradas "com destino a terceirados como grupos armados na Colômbia [...] e provavelmente conflitos estrangeiros, o mais próximo sendo o do Haiti", declarou o mandatário a partir da Casa de Nariño.

Segundo Petro, "há mais de um milhão de munições perdidas, entre munições, explosivos, granadas, armas como mísseis" provenientes das bases militares de Tolemaida (centro) e La Guajira (norte).