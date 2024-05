'Castelo de Harry Potter' na Ucrânia é atingido por míssil russo

"O tipo de míssil será verificado por especialistas forenses", disse um porta-voz das Forças de Defesa do Sul da Ucrânia, Dmytro Pletenchuk. “É mais um crime de guerra”, completou.

Postagens nas redes sociais registraram o prédio em chamas e a fumaça subindo pelo céu. Alguns mostravam pessoas feridas na rua e funcionários examinando partes do míssil.

An estate nicknamed ‘Harry Potter castle’ in Ukraine has been incinerated in a missile attack this evening.



4 dead, more than 30 injured

a civilian building bombed with cluster munitions designed to hit PEOPLE #RussiaIsATerroristState https://t.co/yktj3bmHgN pic.twitter.com/bMFWdg99Tr