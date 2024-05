Primeiro-ministro da Escócia renuncia, após enfraquecer coalizão e acordos com outros partidos

O primeiro-ministro da Escócia, Humza Yousaf, renunciou nesta segunda-feira (29) em vez de enfrentar possível derrota em um voto de desconfiança por legisladores escoceses, poucos dias depois de ter arruinado uma coalizão com o Partido Verde ao abandonar uma meta de combate à mudança climática.

Yousaf - cujo Partido Nacional Escocês (SNP, na sigla em inglês) foi enfraquecido por um escândalo de financiamento de campanha e por divisões sobre os direitos de pessoas transgênero - deixou o cargo depois de não conseguir fechar um acordo com um partido nacionalista dissidente. O acordo teria oferecido ao primeiro-ministro a quantidade necessária de assentos no parlamento (64 de 128) para garantir sua vitória contra o voto de desconfiança.

A renúncia na Escócia se soma ao clima político agitado no Reino Unido em geral, onde as preocupações com a imigração, o sistema de saúde e os gastos do governo prejudicam o apoio ao Partido Conservador, que está no poder. Fonte: Associated Press