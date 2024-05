Ovelhas gigantes ajudam Tadjiquistão a lutar contra a mudança climática

Na colinas localizadas a 30km de Dusambé, a capital do Tadjiquistão, o pastor Bakhtior Sharipov vigia seu rebanho de ovelhas gigantes em Hisor, uma variedade apreciada por sua rentabilidade e sua capacidade de se adaptar à mudança climática.

Ante a degradação das terras cultiváveis por anos de excessiva criação de gado e de aquecimento global, essa ovelha enorme é uma benção para os produtores do Tadjiquistão, ao oferecer carne abundante aos consumidores.

Cerca de 250 exemplares pastavam debaixo do sol no início da primavera sob o olhar de Sharipov, acompanhado de César, um cão de pastoreio da Ásia Central, quase tão grande como as ovelhas.

"Pensam em média 135 quilos. É final de inverno, portanto não estão tão pesadas, mas em breve vão aumentar de peso", afirma Sharipov.