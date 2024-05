'Objetivo cumprido': Ronaldo revende participação na SAF do Cruzeiro

Ronaldo chegou ao Cruzeiro em 2022 e pegou o clube na Série B do futebol Brasileiro. Nos últimos tempos passou a ser pressionado por torcedores Crédito: Jogada 10

O ex-jogador Ronaldo "Fenômeno" vendeu sua participação majoritária na SAF do Cruzeiro, clube que sob seus dois anos de gestão conseguiu retornar à primeira divisão do futebol brasileiro. "Meu objetivo está cumprido, e a minha ideia sempre foi essa. Reerguer o Cruzeiro, colocar no seu devido ligar e, no momento certo, passar para a pessoa certa", declarou Ronaldo durante uma coletiva de imprensa na Toca da Raposa, centro de treinamento do clube em Belo Horizonte. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Essa "pessoa certa" é Pedro Lourenço, dono da rede de supermercados BH, a quinta maior do Brasil.

A Raposa manteve sob cláusulas de confidencialidade os valores acordados e a nova composição acionária, mas a mídia local informou que o empresário mineiro passará a ser proprietário de 90% das ações da Sociedade Anônima de Futebol (SAF) do clube por R$ 600 milhões. Ronaldo havia comprado sua participação majoritária do clube por R$ 400 milhões em 2021. O acordo coloca um ponto final à segunda passagem de Ronaldo no Cruzeiro. Na primeira, como jogador, o Fenômeno estreou no futebol profissional defendendo a Raposa em 1993, iniciando uma carreira de enorme sucesso dentro de campo.

Quando Ronaldo se tornou o acionista majoritário em dezembro de 2021, o clube sofria com problemas financeiros e de liderança na diretoria. "Quando cheguei [...] o Cruzeiro estava na UTI", declarou Ronaldo, admitindo que, embora tivesse detectado "potencial", a decisão de comprar o clube foi "irresponsável e loucura". Mas depois de reduzir as dívidas para quase a metade e quintuplicar as receitas, o clube encontra-se agora "confortavelmente no quarto de hospital". Segundo o ex-atacante, Lourenço poderá injetar "velocidade aos investimentos", para "impulsionar" o Cruzeiro, atual 7º colocado do Brasileirão, a "brigar por coisas importantes". "Não é fácil, tenho consciência da dificuldade que temos, a responsabilidade, mas estou preparado", afirmou o empresário. As aquisições no futebol brasileiro são possíveis através das SAFs, uma ferramenta jurídica aprovada em 2021 para estimular a transformação dos clubes em empresas, oferecendo vantagens de saneamento financeiro.

O Cruzeiro foi um dos clubes mais vitoriosos da última década no futebol brasileiro, com dois títulos do Campeonato Brasileiro (2013 e 2014) e dois da Copa do Brasil (2017 e 2018). Mas os maus tempos chegaram no fim de 2019, sendo rebaixado para a segunda divisão devido a problemas financeiros e tensões internas dentro da diretoria. A chegada de Ronaldo, pentacampeão do mundo com a seleção em 2002 e duas vezes eleito o melhor jogador do mundo (1997 e 2002), deu novo ânimo ao clube.