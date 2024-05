Sabalenka leva susto mas avança às oitavas do WTA 1000 de Madri

A número dois do mundo, Aryna Sabalenka, sofreu neste domingo (28) para avançar às oitavas de final do WTA 1000 de Madri ao vencer a americana Robin Montgomery em três sets, com parciais de 6-1, 6-7 (5/7) e 6-4.

A bielorrussa precisou de quase duas horas e meia para vencer a 183ª do mundo, que entrou no torneio como convidada.

Sabalenka, atual campeã em Madri, já havia tido problemas para vencer a polonesa Magda Linette (N.48) por 6-4, 3-6 e 6-3 no seu primeiro jogo nesta edição do torneio na capital espanhola.