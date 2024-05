Biden e Netanyahu falam por telefone sobre libertação de reféns e cessar-fogo em Gaza (Casa Branca)

O presidente americano, Joe Biden, conversou por telefone com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, neste domingo (28), e "revisou as negociações em andamento" para a libertação de reféns capturados pelo Hamas no ataque a Israel em 7 de outubro, informou a Casa Branca.

Os dois aliados "revisaram as negociações em andamento para assegurar a libertação dos reféns juntamente com um cessar-fogo imediato em Gaza", informou a Casa Branca em nota, enquanto os esforços diplomáticos se intensificam para alcançar uma trégua.