Betis e Sevilla empatam (1-1) no dérbi da capital andaluza

Francisco Alarcón 'Isco' colocou o Betis na frente convertendo um pênalti (38'), mas Kike Salas empatou no início do segundo tempo (56') evitando assim que o Betis alcançasse a Real Sociedad, que ocupa a última posição que classifica para a Liga Europa.

O Betis perdeu a oportunidade de embolar um pouco mais a briga pela vaga na Liga Europa ao empatar em 1 a 1 com o Sevilla neste domingo (28), no clássico da capital andaluza, pela 33ª rodada de LaLiga.

Aos 35 minutos Pablo Fornals finalizou com o goleiro Orjan Nyland batido, mas Sergio Ramos apareceu para tirar a bola quase na linha, evitando o gol do Betis.

O Sevilla começou com mais intensidade pressionando e roubando a bola no campo adversário, mas aos poucos o Betis, liderado por Isco, foi assumindo o controle da partida.

O gol deu asas ao Betis e após o intervalo o time poderia ter aumentado a vantagem quando Cédric Bakambú recebeu um passe em profundidade, mas se machucou justamente quando ia ficar cara a cara com Nyland, mandando a bola para fora (49').

O goleiro do Sevilla foi fundamental para evitar a vitória do Betis, que se mostrou mais consolidado em campo. Nyland voou no início da segunda etapa (52') para defender um chute de Ayoze, que ia na direção do ângulo.

Dominado pelo Betis, o Sevilla buscava contra-ataques e lances de bola parada para tentar levar perigo.