As decisões de Luis Enrique, os gols de Mbappé... os 5 destaques do título do PSG

Luis Enrique, o treinador que chegou em meados do ano passado; Kylian Mbappé, o astro que está prestes a ir embora, Ousmane Dembélé, o melhor parceiro de ataque, Vitinha, o novo reforço no meio de campo e Donnarumma, a segurança no gol: alguns homens se destacaram na conquista do PSG do 12º título de campeão francês e ainda sonham com uma tríplice coroa histórica que incluiu a Copa da França e a Liga dos Campeões.

Assim como fez no Barcelona durante a sua primeira temporada como treinador, Luis Enrique está na luta pela tríplice coroa: Campeonato Francês, Copa da França e Liga dos Campeões, um marco que, se for alcançado, "marcaria a história do clube e da França".