Rússia bombardeia instalações de energia ucranianas e sofre ataques em suas refinarias

Segundo as autoridades de Moscou, a Ucrânia disparou durante a madrugada mais de 60 drones contra o sul da Rússia, em um dos maiores ataques noturnos com os aparelhos não tripulados.

A Rússia executou na madrugada de sábado (27) um ataque em larga escala com mísseis contra instalações de energia, o que provocou "graves danos" a quatro centrais termelétricas em três regiões da Ucrânia, que por sua vez atacou duas refinarias de petróleo russas com drones.

Em seu boletim matinal, o Exército ucraniano afirmou que as "Forças Armadas russas executaram outro ataque em larga escala com mísseis contra a Ucrânia".

As regiões de Lviv e Ivano-Frankivsk ficam no oeste da Ucrânia, na fronteira com a União Europeia e a centenas de quilômetros da frente de batalha.

A polícia nacional ucraniana informou que uma pessoa morreu e oito ficaram feridas em bombardeios na região de Kherson, sul do país. Duas pessoas ficaram feridas no centro do país, informaram as autoridades locais.

Kiev afirma que Moscou intensificou os ataques aéreos e terrestres antes da data nacional de 9 de maio, quando a Rússia comemora a vitória na Segunda Guerra Mundial, e no momento em que a Ucrânia aguarda a chegada de armas americanas cruciais.

A Rússia também intensificou os bombardeios contra a rede ferroviária ucraniana para "interromper" o envio de equipamento ocidental, afirmou uma fonte das forças de segurança de Kiev.

O Exército russo reivindicou na sexta-feira o bombardeio contra um trem que transportava armas ocidentais na cidade de Udachne, região de Donetsk.

Após os bombardeios de sábado, a operadora DTEK informou que quatro de suas centrais termelétricas sofreram "danos graves".

O governador da região de Lviv, Maksim Kozitski, pediu aos moradores que não utilizem aparelhos de alto consumo de energia entre 19h00 e 22h00 para preservar o fornecimento de eletricidade.

"É difícil para o sistema energético manter o equilíbrio entre produção e consumo", disse Kozitski.

bur-jc/acc/pc/fp