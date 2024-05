Nadal bate De Miñaur e vai à 3ª rodada em Madri; Thiago Monteiro surpreende Tsitsipas

Nadal, cinco vezes vencedor do Masters 1000 de Madri, aumentou seu nível de jogo em sua terceira partida no saibro nesta temporada, após retornar às competições em Barcelona, depois de quase não jogar desde janeiro de 2023.

O veterano se vingou em duas horas do australiano, décimo primeiro do mundo, que o havia eliminado na semana passada na segunda rodada do torneio de Barcelona.

Os dois quebraram novamente o serviço um do outro para acabar levando o set para o tie-break onde, com 6-2 para Nadal, De Miñaur conseguiu reagir e fazer 6-6. Mas o espanhol acelerou novamente para marcar os dois pontos seguintes e vencer o set.

O espanhol começou forte em uma partida muito competitiva, quebrando o saque do adversário logo no segundo game e abrindo 2 a 0 no primeiro set.

Com 3 a 2 no placar para Nadal, o veterano se recuperou de uma desvantagem de 0 a 30 para evitar o empate e se manter à frente no set.

Nadal começou forte novamente no segundo set com uma quebra que lhe permitiu ficar na frente e abrir 2 a 0 com seu saque.

No último game ele quebrou novamente o serviço de De Miñaur para vencer o set e a partida.

Na próxima rodada Nadal enfrentará o argentino Pedro Cachín, que eliminou o americano Frances Tiafoe.

A grande surpresa do dia foi a vitória do brasileiro Thiago Monteiro, número 118 do ranking da ATP, sobre o grego Stefanos Tsitsipas, número 7 do mundo, com um duplo 6-4.

Monteiro se impôs com um jogo sólido diante do vice-campeão do torneio de Barcelona e vencedor do Masters 1000 de Monte Carlo e fechou a partida em pouco mais de uma hora e meia.

"Eu estava muito concentrado e fui bem no saque. Foi um pouco melhor do que esperava, mas fiz uma boa partida", disse Monteiro em entrevista coletiva após a vitória.

O brasileiro quebrou o saque do grego no terceiro game do primeiro set e logo no início da segunda parcial.

Tsitsipas ainda salvou três match-points, mas Monteiro conseguiu confirmar o saque no 10º game do segundo set e fechou a partida.

"Ele foi muito agressivo. Sua porcentagem de primeiros saques foi muito alta. Senti que me faltou ritmo no restante da partida", explicou Tsitsipas após a derrota.

"Tive um bom adversário diante de mim. Ele me puniu com grandes golpes sempre que eu errava", acrescentou o grego.

Monteiro, que ainda não conquistou nenhum título, vai enfrentar na terceira rodada o tcheco Jiri Lehecka, que eliminou o sérvio Hamad Medjedovic com parciais de 7-5 e 6-4.

Já outro brasileiro João Fonseca, número 242 do ranking da ATP, não teve a mesma sorte neste sábado.

Depois de vencer o americano Alex Michelsen de virada na estreia, o jovem de 17 anos foi eliminado pelo britânico Cameron Norrie, número 30, para quem perdeu por 2 sets a 0 com parciais de 6-1 e 6-4.

Thiago Wild, mais um representante do tênis brasileiro, que na sexta-feira venceu o italiano Lorenzo Musetti, vai enfrentar o espanhol Carlos Alcaraz neste domingo.

O número dois do mundo, o italiano Jannik Sinner, não surpreendeu ao derrotar o compatriota Lorenzo Sonego (N.52) em dois sets, por 6-0 e 6-3, em sua estreia em Madri.

"Estou feliz por estar aqui. No ano passado não pude, então estou muito animado. Vamos ver como continuamos", disse Sinner após o jogo.

O russo Daniil Medvedev, número 4 do mundo, também correspondeu às expectativas ao vencer o italiano Matteo Arnaldi por 2-6, 6-4 e 6-4.

--- Resultados do Masters 1000 de Madri deste sábado:

2ª rodada (simples masculino):

Jannik Sinner (ITA/N.1) x Lorenzo Sonego (ITA) 6-0, 6-3

Pavel Kotov (RUS) x Jordan Thompson (AUS/N.32) 5-7, 6-4, 7-5

Flavio Cobolli (ITA) x Nicolás Jarry (CHI/N.22) 6-3, 3-6, 6-3

Karen Khachanov (RUS/N.16) x Roberto Bautista (ESP) 3-6, 6-3, 7-5

Jakub Mensík (CZE) x Grigor Dimitrov (BUL/N.9) 6-2, 6-7 (4/7), 6-3

Félix Auger-Aliassime (CAN) x Adrian Mannarino (FRA/N.19) 6-0, 6-4

Cameron Norrie (GBR/N.29) x João Fonseca (BRA) 6-1, 6-4

Casper Ruud (NOR/N.5) x Miomir Kecmanovic (SRB) 6-4, 6-1

Daniil Medvedev (RUS/N.3) x Matteo Arnaldi (ITA) 2-6, 6-4, 6-4

Sebastian Korda (EUA/N.25) x Max Purcell (AUS) 6-3, 6-3

Alexander Bublik (CAZ/N.17) x Roberto Carballés (ESP) 1-6, 6-2, 6-2

Ben Shelton (EUA/N.14) x Tomás Machac (CZE) 6-0, 6-2

Rafael Nadal (ESP) x Alex De Minaur (AUS/N.10) 7-6 (8/6), 6-3

Pedro Cachín (ARG) x Frances Tiafoe (EUA/N.20) 7-6 (7/1), 3-6, 6-4

Jirí Lehecka (CZE/N.30) x Hamad Medkedovic (SRB) 7-5, 6-4

Thiago Monteiro (BRA) x Stefanos Tsitsipas (GRE/N.6) 6-4, 6-4

