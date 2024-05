Liverpool empata com West Ham e quase dá adeus ao título da Premier; Sheffield é rebaixado

"Não estou com vontade de falar sobre isso (o título). Tínhamos que vencer aqui, sabíamos disso e não conseguimos", declarou o técnico alemão Jürgen Klopp no final da partida.

Depois de dois empates e duas derrotas em cinco jogos no campeonato inglês, o Liverpool soma 75 pontos, enquanto o Arsenal tem 77 e o Manchester City 76, com um e dois jogos pendentes, respectivamente.

O Liverpool voltou a perder pontos neste sábado ao empatar em 2 a 2 em sua visita ao West Ham, e quase se despediu do título da Premier League, faltando três rodadas para o final da temporada dos 'Reds', que estão em terceiro lugar atrás de Arsenal e Manchester City.

"Realmente não estou pensando nisso. Eu disse que tínhamos que vencer nossos jogos e não vencemos. Eles (Arsenal e City) vão perder dois ou três jogos? Acho que não", acrescentou Klopp, que além da decepção com o resultado teve um embate acalorado na reta final da partida com um de seus principais jogadores, o egípcio Mohamed Salah.

"Se eu falar vou incendiar tudo", declarou o atacante na zona mista, visivelmente chateado com o treinador ao pedir a ele que o colocasse em campo na reta final do jogo.

Estas declarações contrastam com as de Klopp, que garantiu que "tudo foi discutido no vestiário e para mim está resolvido".

O calendário também não dá muito otimismo para a equipe, com partidas contra Tottenham, Aston Villa e Wolverhampton.

Em Londres, o Liverpool não contou com a sorte ao ter um pênalti anulado pelo VAR devido a um leve impedimento do atacante colombiano Luis Díaz, que mais tarde mandaria uma bola na trave do gol defendido pelo francês Alphonse Areola (40').

E como tem acontecido nas últimas semanas, os seus méritos ofensivos foram ofuscados pela sua fragilidade na defesa, especialmente em lances de bola parada.

Jarrod Bowen deu uma bela cabeçada num escanteio (43'), chegando abrindo o placar e chegando a 16 gols na Premier League, 20 contando todas as competições.