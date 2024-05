Iraque aprova lei que pune atos homossexuais com até 15 anos de prisão

Um esboço prévio propunha a pena capital para as relações entre pessoas do mesmo sexo, o que foi criticado por ativistas LGBTQIA+ como uma "perigosa" escalada em um país onde esta comunidade já é alvo de discriminação e ataques.

As novas emendas preveem penas de 10 a 15 anos de prisão a quem mantiver relações homossexuais, segundo o documento ao qual a AFP teve acesso.

Também impõem um mínimo de sete anos de prisão a quem "promover" a homossexualidade e pena entre um e três anos para os homens que agirem "intencionalmente" como mulheres.

As emendas também criminalizam "a mudança de sexo biológico baseado no desejo" e punem as pessoas transgênero e os médicos que participarem de cirurgias de mudança de sexo com até três anos de prisão.