Hezbollah libanês ataca norte de Israel com drones, mísseis e foguetes

O Hezbollah libanês afirmou, neste sábado (27), que bombardeou o norte de Israel com "drones e mísseis teleguiados", em resposta aos ataques israelenses que mataram três pessoas no sul do Líbano, incluindo duas que eram integrantes do movimento islamista pró-Irã.

Os combatentes do Hezbollah executaram "um ataque complexo com drones explosivos e mísseis teleguiados contra o quartel-general do comando militar Al Manara e uma reunião das forças do 51º Batalhão da Brigada Golani", afirmou o Hezbollah em um comunicado.

O exército israelense informou que seu sistema de defesa aérea, conhecido como Cúpula de Ferro, "interceptou com sucesso um objetivo aéreo suspeito que cruzou do Líbano até a região de Manara, no norte de Israel".