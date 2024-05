Dilma Rousseff visita Papa Francisco e fala sobre desigualdade e mudanças climáticas

O Papa Francisco recebeu, no Vaticano, neste sábado, 27, a ex-presidente Dilma Rousseff, atual presidente do NDB, o banco dos Brics. Ela escreveu em sua conta no X (ex-Twitter) que "é sempre uma alegria estar com o Papa Francisco, amigo do Brasil e comprometido com os destinos da humanidade".

Na rede social, a ex-presidente disse que os dois falaram sobre o combate à desigualdade e à fome, a transição energética e as ações necessárias para enfrentar as mudanças climáticas.

Dilma reafirmou o convite para que o pontífice vá ao Brasil em novembro, para a reunião de chefes de Estado do G20, e ele sinalizou que poderá participar.