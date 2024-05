Blinken discutirá situação em Gaza em viagem à Arábia Saudita

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, estará na Arábia Saudita na segunda e terça-feira, onde tratará dos "esforços em curso" para um cessar-fogo na Faixa de Gaza e na libertação dos reféns, informou o Departamento de Estado neste sábado (27).

Blinken, que parte neste domingo para a região, se reunirá com ministros de países do Golfo e também participará em Riade de uma sessão especial sobre o clima do Fórum Econômico Mundial (WEF).