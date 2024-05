Textor causa polêmica com acusações de manipulação de resultados no futebol brasileiro

O magnata americano John Textor, dono da SAF Botafogo, está causando polêmica no Brasil ao afirmar ter provas de manipulação de resultados em jogos de futebol. Segue um resumo das acusações feitas por ele e que lhe renderam problemas com a justiça esportiva. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Tudo começou em novembro de 2023, quando John Textor ficou furioso após a derrota do Botafogo por 4-3 para o Palmeiras em jogo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O americano se revoltou com um cartão vermelho dado a um de seus jogadores enquanto o alvinegro carioca vencia por 3-1, a 15 minutos do apito final.

"Isso é corrupção, é roubo", acusou Textor, indignado, após a partida, antes de exigir a renúncia do presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues. Na época, o Botafogo estava em queda livre na tabela do Brasileirão. Depois de ter liderado o Campeonato Brasileiro com uma vantagem de até 13 pontos, o clube desabou na reta final e viu o Palmeiras conquistar o título. Em seguida, John Textor foi mais longe, afirmando ter "provas sólidas" de que o Palmeiras "se beneficiou da manipulação de resultados por pelo menos duas temporadas".

Essas "provas", segundo ele, foram "100% confirmadas por especialistas e pela inteligência artificial", e compiladas em um relatório de 180 páginas encomendado à empresa francesa Good Game. Este relatório nunca foi tornado público, mas foi entregue pelo empresário americano à Polícia Civil, e depois a uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Senado. Em seu site, John Textor deu exemplos de duas vitórias do Palmeiras nas quais uma análise dos movimentos dos jogadores por um sistema que usa IA teria detectado "desvios anormais" no comportamento de membros das equipes adversárias. Por suas declarações contra o presidente da CBF, John Textor foi condenado nesta sexta-feira (26) pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) a 45 dias de suspensão e uma multa de R$ 100 mil. Ele também enfrentará outro processo por não ter apresentado à justiça desportiva provas de suas acusações de partidas manipuladas.

O Palmeiras também recorreu ao STJD, pedindo que o bilionário americano "se abstenha" de mencionar o clube na mídia, "sob pena de multa ou suspensão". Em uma entrevista recente, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, disse que John Textor "ficou louco" após a derrota por 4-3 para sua equipe em novembro de 2023. "A primeira impressão que deu foi: ele está atribuindo o fracasso do Botafogo ao escândalo de manipulação de resultados que ele não consegue provar. A aparência é que ele está querendo fazer mais barulho do que apresentar uma solução", disse à AFP Paulo Vinícius Coelho, colunista do UOL.