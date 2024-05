Província do Canadá volta a penalizar posse de drogas pesadas

Em uma mudança radical na política para enfrentar a epidemia de opioides que deixou milhares de mortes, a província mais ocidental do Canadá anunciou, no ano passado, um projeto piloto que permitia aos adultos portar até 2,5 gramas de drogas para uso pessoal sem enfrentar multas nem prisões.

Em contrapartida, a medida fez o consumo de drogas ao ar livre disparar em parques, praias, hospitais, transporte público e outros espaços em toda a província, enquanto a polícia tinha dificuldades para atender às queixas de desordem.

"Manter as pessoas seguras é nossa prioridade máxima. Apesar de nos preocuparmos e sermos compassivos com quem luta contra a dependência, não aceitamos a desordem nas ruas que faz com que as comunidades se sintam inseguras", disse o chefe de governo da Colúmbia Britânica, David Eby.

"Estamos tomando medidas para garantir que a polícia tenha as ferramentas necessárias para garantir comunidades seguras e confortáveis para todos, enquanto ampliamos as opções de tratamento para que as pessoas possam se manter vivas e melhorar", acrescentou.