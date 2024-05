Nova 'Miss Alemanha' confrontada com hostilidade nas redes

Desde 2019, o concurso "Miss Alemanha" mudou, assim como o "Miss Universo", embora ambos não estejam relacionados.

Agora chamado "Prêmio Miss Alemanha", o concurso valoriza menos as medidas, peso e idade das candidatas e mais sua personalidade, valores e especialmente seu compromisso com as causas sociais. Schönauer foi coroada no final de fevereiro.

"Participei do Miss Alemanha porque queria mudar as coisas. Tenho uma filha de 2 anos e senti que deveria assumir responsabilidades para ser um exemplo para ela", disse.