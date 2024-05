'Não consigo respirar': homem negro morre algemado durante abordagem policial nos EUA

Frank Tyson tinha 53 anos Crédito: Reprodução

Imagens da câmera corporal de um polícial de Ohio, nos Estados Unidos, divulgadas na quarta-feira, 24, mostram que um homem negro chamando Frank Tyson, de 53 anos, morreu sob custódia policial após ter sido algemado e deixado de bruços no chão. As gravações mostram um policial de Canton respondendo a um chamado de acidente, por volta das 20 horas do dia 18 de abril, que destruiu um poste. A filmagem da câmera corporal do policial Beau Schoenegge mostra que um motorista que passava pelo local direcionou a polícia para o bar, onde estava Tyson. Uma mulher abriu a porta do bar e disse: "Por favor, tire-o daqui, agora". Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Veja A polícia agarrou Tyson e ele resistiu a ser algemado e disse repetidamente: "Eles estão tentando me matar" e "Chame o xerife", enquanto era levado ao chão. Eles o contiveram - inclusive com um joelho nas costas - e ele imediatamente falou aos policiais que não conseguia respirar.

Os policiais disseram ao homem que ele estava bem, para se acalmar e parar de resistir, enquanto ele estava deitado de bruços com as pernas cruzadas no chão. A polícia estava brincando com as pessoas que estavam perto e mexendo na carteira de Tyson antes de perceber que ele estava em uma crise médica. Cinco minutos após a filmagem da câmera corporal registrar Tyson dizendo "Não consigo respirar", um policial perguntou a outro se Tyson havia se acalmado. O outro respondeu: "Ele deve estar desmaiado." Ele não se moveu quando um policial falou para ele se levantar e tentou virá-lo. Eles o sacudiram e verificaram o pulso. Minutos depois, um oficial disse que os médicos precisavam "acelerar o passo" porque Tyson não estava respondendo e o oficial não tinha certeza se podia sentir um pulso. Os oficiais começaram a tentar reanimá-lo.

O relatório da polícia de Canton sobre a morte de Tyson, divulgado nesta sexta-feira, 26, disse que "logo depois de prendê-lo", os policiais "reconheceram que Tyson não respondeu" e que uma manobra de reanimação foi realizada. Doses de Narcan também foram administradas antes da chegada dos médicos. Tyson foi declarado morto em um hospital menos de uma hora depois. O investigador-chefe Harry Campbell, do Gabinete do Legista do Condado de Stark, disse na quinta-feira, 25, que uma autópsia foi realizada no início da semana e o corpo de Tyson foi liberado para uma funerária. Siga o canal de Política do O POVO no WhatsApp Caso é comparado a George Floyd Tyson dizendo aos policiais que não conseguia respirar ecoa os minutos que precederam a morte de George Floyd nas mãos da polícia de Minneapolis em 2020. Tyson era negro, de acordo com o escritório do legista. Os dois policiais que foram afastados, Schoenegge e Camden Burch, são brancos, de acordo com o departamento de polícia. Uma investigação recente da Associated Press concluiu que as palavras "não consigo respirar" - ditas por Tyson e por Floyd - foram ignoradas em outros casos de mortes sob custódia policial. Frank Tyson foi libertado da prisão estadual em 6 de abril após cumprir 24 anos por um caso de sequestro e roubo e foi quase imediatamente declarado violador da supervisão de controle pós-libertação por não se reportar a um oficial de condicional, de acordo com o Departamento de Reabilitação e Correção de Ohio.