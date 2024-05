Hipopótamos presos na lama correm risco de morrer em Botsuana

"O hipopótamo de Namiland depende da água do delta do Okavango", afirmou, acrescentando que ainda não se estabeleceu o número de animais que morreram devido à seca.

No norte de Botsuana, perto do extensa área úmida do delta do Okavango, a seca do rio Thamalakane obrigou manadas de hipopótamos a irem para reservas naturais de água perto da cidade turística de Maun, de onde sai a maioria dos turistas em safáris nos grandes parques de animais do país.

Os hipopótamos com pele grossa, mas sensível, precisam tomar banho regularmente para evitar queimaduras solares e costumam viver em zonas úmidas.

Sem a água, eles podem ficar agressivos e se aproximar das aldeias.