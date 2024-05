Estúdio de animação japonês recorre ao talento de artistas autistas

Uma iniciativa no Japão busca oferecer formação profissional a pessoas com autismo na indústria de animação (Imagem ilustrativa) Crédito: Melvin Chavez / Unsplash

Shoko Sakuma, diagnosticada com autismo, teve dificuldades em trabalhar com contabilidade, mas agora põe em prática seu pendor pelo desenho em um estúdio de animação no Japão. Uma iniciativa inovadora busca dar formação profissional e confiança a pessoas com autismo, para as quais pode ser difícil se desenvolver no ambiente de trabalho japonês, frequentemente estressante e com longas jornadas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Era muito ruim com números, e essa foi a primeira coisa que me preocupou", disse Sakuma na Shake Hands, em Quioto (oeste), onde trabalha desde o ano passado.

"Eu perdia coisas [...] dos clientes que eram muito importantes", explica à AFP esta mulher de 39 anos e voz suave. Diagnosticada com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) e trastorno do espectro autista (TEA), Sakuma diz que tinha problemas de concentração quando trabalhava com contabilidade e que desenvolveu transtorno bipolar. Às vezes, não conseguia sequer sair de casa. Mas agora se sai muito bem trabalhando no estúdio de anime Shake Hands, onde passa os dias adicionando efeitos digitais a fotogramas de animação.

"Com a minha personalidade, não posso fazer outra coisa se não trabalho a fundo todos os detalhes", explica à AFP. "Aqui, os instrutores aceitam que seja assim e me ensinam com muita delicadeza. Eu me sinto confortável e me divirto", acrescenta. Estúdio de animação japonês: como o país trata transtornos como o autismo

No Japão, transtornos como o autismo eram considerados durante muito tempo uma questão de personalidade, mas os estudos científicos contribuíram para sensibilizar a opinião pública e mudar as políticas públicas. Em 2004, o país aprovou uma lei que reconhece os transtornos como o TEA, o TDAH e as dificuldades de aprendizado, e impõe às escolas apoiar as crianças que precisam de cuidados especiais. Também ampliou as competências dos chamados centros de "tipo B", locais de trabalho que antes se centravam apenas em pessoas com condições como a síndrome de Down. Atualmente há 16 mil centros. Lançado no ano passado, o Shake Hands se especializa em animações, uma indústria que, com o Estúdio Ghibli, é um grande sucesso no Japão.

A instrutora Yuki Kawai afirma que os obstáculos em outros setores podem ser uma vantagem para a animação. "Um filme de anime se constrói sobre uma folha de tempo, um plano que ordena cada movimento dos personagens", explica Kawai, de 28 anos. "Não há regras abstratas na criação do anime [...], o que é fácil de entender para pessoas como nós", diz à AFP.