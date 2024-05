Xavi diz que segue no Barça porque que seu projeto 'não está concluído'

"Os jogadores, que são uma parte muito importante desta decisão (...) acreditam em tudo isto e isso me fez mudar de ideia. E, como retificar é sensato, aqui estamos", acrescentou Xavi, que garantiu estar sentindo "toda a esperança do mundo" para continuar.

"Acho que o projeto não está concluído, acho que temos muitas opções para que o projeto continue a ser vencedor", disse Xavi nesta quinta-feira (25) durante uma coletiva de imprensa com o presidente do clube, Joan Laporta, horas depois de a entidade ter confirmado na quarta-feira que Xavi continuaria em seu cargo.

O técnico do Barcelona, Xavi Hernández, afirmou que a confiança dos seus jogadores e a convicção de que o seu ciclo ainda não se encerrou o fizeram mudar de ideia para seguir comandando a equipe e não deixar o cargo como ele havia anunciado no fim de janeiro.

Como vários veículos da mídia espanhola apontaram nas últimas horas, o treinador catalão, que havia renovado até 2025 no outono passado, concordou em cumprir o seu contrato após um dia de reuniões com o seu presidente Joan Laporta e com o diretor desportivo do Barça, o luso-brasileiro Deco.

"Não era uma questão de ego, não era uma questão de dinheiro, é uma questão de clube, amo o Barça. Ontem disse ao presidente: 'Me vejo capaz, acho que há um projeto, fiz muitos jovens estrearem, tenho energia, tenho vontade'", acrescentou Xavi sobre sua mudança de opinião.

"Apostar na estabilidade é fundamental para os projetos", disse Laporta, satisfeito, descrevendo a continuidade de Xavi como "uma notícia muito boa", e garantiu que o treinador tem toda sua "confiança".