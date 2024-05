Salão do Automóvel de Pequim tem guerra de preços dos carros elétricos

O Salão do Automóvel 'Auto China' começou nesta quinta-feira (25) em Pequim com as gigantes do setor envolvidas em uma batalha de preços na área estratégica de carros elétricos.

O mercado chinês de carros elétricos disparou nos últimos anos e alcançou 69% das vendas mundiais em dezembro de 2023, segundo a empresa Rystad Energy. As montadoras procuram agora oferecer aos clientes os melhores acessórios com os menores preços.

Os fabricantes chineses de carros elétricos entraram em mercados da Europa ao Sudeste Asiático. Em janeiro, Elon Musk, proprietário da Tesla, chamou as montadoras chinesas do setor de "empresas automobilísticas mais competitivas do mundo" em janeiro.