Sacrifício de uma galinha no Senado provoca escândalo no México

O Senado mexicano foi cenário na quarta-feira (24) do sacrifício de uma galinha para oferecer o sangue do animal a Tlaloc, o deus pré-hispânico da chuva, em uma cerimônia organizada por um senador governista, que foi alvo de muitas críticas.

A cena inédita estava sendo transmitida nas redes sociais oficiais do Legislativo, mas foi interrompida pouco depois de um dos participantes, com o som de tambores ao fundo, degolar a galinha para obter o sangue do animal.

A cerimônia foi liderada pelo senador Adolfo Gómez, do partido governista Morena (Movimento Regeneração Nacional), e convocada nas redes institucionais do Senado.