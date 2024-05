Pás do moinho de vento do Moulin Rouge de Paris desabam

O Moulin Rouge, uma das grandes atrações turísticas da capital francesa, fica no limite do bairro da colina de Montmartre, norte de Paris

As pás do moinho de vento do famoso cabaré parisiense Moulin Rouge desabaram durante a noite, informaram os bombeiros nesta quinta-feira à AFP, confirmando uma informação do canal BFMTV.

O acidente não deixou feridos e não há risco de colapso na estrutura do imóvel, segundo os bombeiros.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"É a primeira vez que um acidente como este acontece desde a abertura do Moulin Rouge, em 6 de outubro de 1889", afirmou a empresa proprietária do local à AFP.