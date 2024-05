Oposição espanhola acusa Pedro Sánchez de dar 'espetáculo' diante do mundo

O líder do principal partido de oposição da Espanha acusou nesta quinta-feira (25) o presidente de governo do país, o socialista Pedro Sánchez, de dar um "espetáculo" aos olhos do mundo ao ameaçar renunciar ao cargo após a abertura de uma investigação judicial sobre sua esposa.

"A grande maioria dos espanhóis assiste com estupor o último espetáculo que o senhor Sánchez provocou", afirmou à imprensa Alberto Núñez Feijóo, líder do Partido Popular (PP, direita).

"Um presidente digno da nossa nação não a submete ao constrangimento internacional como o que estamos vivendo", acrescentou, antes de opinar que o líder socialista "iniciou uma operação de sobrevivência política para mobilizar as pessoas sob compaixão, porque já não pode fazê-lo por sua gestão".