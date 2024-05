Ofensiva do Exército contra dissidentes das Farc deixa 15 mortos na Colômbia

Os militares "neutralizaram [abateram] 15 integrantes" da denominada frente Carlos Patiño em El Plateado, localidade do município de Argelia, no sudoeste do país, onde os rebeldes criaram um reduto repleto de cultivos de entorpecentes, informou o Exército em mensagem à imprensa.

Em 16 de abril, a dissidência Estado-Maior Central (EMC) se dividiu em duas: um bloco liderado pelo guerrilheiro com codinome 'Andrey' continuou os diálogos com o governo e outro, comandado por Iván 'Mordisco' (Mordida em português), se afastou.

A operação em curso, que até o momento deixou 15 mortos, tenta "poder causar a maior dano a uma guerrilha que insiste, persiste e continua lá no Cânion de Micay, gerando a onda de violência", afirmou o general Federico Mejía, que chefia o Comando Específico do departamento (estado) do Cauca.

'Mordisco' foi um comandante médio nas extintas Farc, então a guerrilha mais poderosa do continente. Quando a organização se tornou um partido político, ele preferiu continuar na selva e traficar cocaína, ouro e se dedicar a outros crimes, como a extorsão.

'Andrey', ao contrário, era seu aliado nas negociações de paz, mas aparentemente a relação entre os dois se degradou quando se desentenderam sobre a forma de ver o processo.

O governo assegura que atualmente 50% do Estado-Maior Central estão comprometidos com as negociações, razão pela qual mantém um cessar-fogo com eles.

Petro é o primeiro presidente de esquerda da história do país e aposta em uma saída pacífica para mais de meio século de conflito armado.

Além do bloco chefiado por 'Andrey', o governo negocia com a guerrilha do Exército de Libertação Nacional (ELN), em meio a violações das tréguas pactuadas pelas duas partes, que levaram à suspensão dos diálogos em várias ocasiões.

Apesar dos esforços de paz do governo, a violência não cede e o narcotráfico alcança picos históricos, segundo organizações internacionais.

