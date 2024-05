Nave espacial chinesa se acopla com sucesso à estação Tiangong

Uma nave espacial chinesa "se acoplou com sucesso" à estação espacial Tiangong, nesta sexta-feira (noite de quinta, 25, no Brasil), reportou a imprensa estatal, no âmbito de um programa que pretende enviar astronautas à Lua até 2030.

A missão espacial chinesa Shenzhou-18, com três tripulantes, foi lançada nesta quinta a bordo de um foguete Long March 2F, que decolou do centro de lançamento de Jiuquan, no noroeste da China, às 20h59 locais (09h59 de Brasília).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A missão é liderada por Ye Guangfu, um piloto de caça que foi tripulante da missão Shenzhou-13 em 2021. Ele é acompanhado por Li Cong e Li Guangsu, que viajam ao espaço pela primeira vez.